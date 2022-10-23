شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا التعليم تتصدر الجلسات النقاشية للتنسيقية حول الحوار الوطني بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية تحت عنوان " قضايا الحوار الوطني" بمحافظة البحيرة، حيث التقت بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية النوعية جامعة دمنهور بمدينة النوبارية.

وتستهدف الجلسة، الاستماع إلى آراء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومقترحاتهم والتحديات التى تواجههم في إطار قضايا الحوار الوطني.

وتطرقت الجلسة، لعدد من الموضوعات ومنها، فلسفة الحوار الوطني، ومحاوره، وأهدافه؛ وأهمية مشاركة الجميع في كل المحاور السياسية، الاقتصادية والمجتمعية.

وأكدت "كليب" أن التعليم وقضاياه على رأس أولويات مناقشات الحوار الوطني، ويأتي ذلك من اهتمام القيادة السياسية بقضايا بناء الإنسان بشكل عام والتعليم بشكل خاص.

وتفاعل الحضور مع المناقشة وطرحت العديد من الموضوعات كعجز هيئات التدريس في بعض التخصصات، وضرورة توفير شبكات انترنت قوية للطلبة، أيضًا البعد التخطيطي للكليات بتخصصاتها المختلفة آخذين فالاعتبار الزيادة السكانية، وربط المناهج والتخصصات بحاجات سوق العمل.

وثمن الدكتور بهلول سالم عميد الكلية، والدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة النوبارية، والقمص يوحنا حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين علي التفاعل مع المواطنين بكافة أطيافهم وإشراكهم في قضايا الحوار الوطني، وقد طالبوا بالمزيد من الجلسات الحوارية حول قضايا الحوار الوطني.

وصرحت نائبة التنسيقية، أن الحوار الوطني هو حوار موسع للحوار السياسي الذي تقوم به التنسيقية منذ ٢٠١٨ م بمشاركة مختلف الأيدولوجيات والتوجهات والأراء السياسية المتنوعة، مما ساهم في نجاح التجربة وتحقيق الكثير من الانجازات الكبيرة.

واقترحت "كليب" ضرورة استمرار مثل هذه النقاشات والندوات في الفترة القادمة مع مختلف الفئات والهيئات.



























