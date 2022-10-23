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التنسيقية تواصل الاستماع لأهالى الشرقية والإسماعيلية وبورسعيد حول الحوار الوطنى

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القاهرة - سامية سيد - واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنظيم جلسات نقاشية حول الحوار الوطني، بمحافظة الشرقية بهدف  الاستماع لرؤية الأهالي حول الحوار الوطني، وما يرجونه من مطالب منتظر ترجمتها لتوصيات قابلة للتنفيذ خلال جلسات الحوار الوطني المقبلة.

ومن جانبه، واصل النائب محمد  السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلساته النقاشية في إطار الحوار الوطني الذي بدأه في نطاق دائرته .

وعقد النائب محمد السباعى، صباح اليوم الأحد، جلسة نقاشية مع عدد من المواطنين بزمام جمعية السرور التعاونية الزراعية لإستصلاح الأراضي بالقنطرة غرب - محافظة الاسماعيلية_ والذي يعد بدوره نقطة تلاقي للمحافظات الثلاث ( الشرقية - الإسماعيلية -بورسعيد ).

وشهدت الجلسة الحديث مع المواطنين عن الحوار الوطني، وأهدافه وقيمة الاستماع لكافة وجهات النظر المتنوعة والمختلفة للوصول لأفضل الآراء التوافقية تحت مظلة الصالح الوطني .

واستمع النائب محمد السباعي إلى مشاكل المواطنين، وعلى رأسها مشاكل الاستزراع السمكي، وآليات تسهيل سبل الإنتاج وكذلك الزراعات التبادلية للأراضي الموجودة .

وتبادل عضو مجلس الشيوخ أطراف الحديث مع الحاضرين، للوقوف على احتياجات المواطنين، كما تم التطرق إلى العديد من المطالب الخدمية الخاصة بالأهالي.

وأكد النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ استمرار انعقاد جلسات الحوار مع أهالي المحافظات التابعة لدائرته، معربا عن الاهتمام البالغ بمطالب  المواطنين .

ولفت إلي أن الجلسة النقاشية تأتي في إطار مبادرة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين لعقد جلسات استماع، وأن هذا اللقاء يأتي في ضوء سلسلة من الجلسات التي تستهدف التواصل مع المواطنين ونقل نبض الشارع والوقوف على إحتياجاتهم ، في ظل ما نتهتجه الدولة من استيعاب كافة الأفكار.

جدير بالذكر أن هذه الجلسات تأتي في اطار تبني تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقد العديد من  الجلسات الحوارية النقاشية، وجلسات الاستماع مع المواطنين بمختلف فئاتهم، لبحث القضايا والتحديات على المستوي القومي والمحلي، للوصول لبعض التوصيات و عرضها على المسئولين  للأخذ بها لمواجهه التحديات والأزمات الراهنة التي نواجهها .

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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