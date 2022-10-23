شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى: المؤتمر الاقتصادى يوفر أفضل الأفكار والحلول لدفع الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب ان المؤتمر الاقتصادى يخص الشباب ولهم اهتمام كبير بانعقاد المؤتمر لأنه يناقش فرص العمل والبطالة، كما أنه يتحدث عن التحديات المباشرة والقدرة على جذب الاستثمار.
وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى مع الإعلامية سارة حازم، الحكومة والرئيس أشارا إلى ما يتعلق بالاستثمار وطريقة جذبه، وهناك الكثير من المقترحات والرؤي لجذب المستثمرين والمؤتمر الاقتصادى يوفر فرصة من خلال الاجتماعات إلى تقديم افضل الأفكار والحلول التي تدفعنا إلى افضل المسارات والوصول إلى حلول تعطى دفعة قوية للاقتصاد المصرى وبالحوار دائما نستطيع أن نعالج كل شيء.
ويناقش المؤتمر الاقتصادي أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وتكتظ أجندة المؤتمر بالعديد من الجلسات والفعاليات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.