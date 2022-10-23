شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى: المؤتمر الاقتصادى يوفر أفضل الأفكار والحلول لدفع الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب ان المؤتمر الاقتصادى يخص الشباب ولهم اهتمام كبير بانعقاد المؤتمر لأنه يناقش فرص العمل والبطالة، كما أنه يتحدث عن التحديات المباشرة والقدرة على جذب الاستثمار.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى مع الإعلامية سارة حازم، الحكومة والرئيس أشارا إلى ما يتعلق بالاستثمار وطريقة جذبه، وهناك الكثير من المقترحات والرؤي لجذب المستثمرين والمؤتمر الاقتصادى يوفر فرصة من خلال الاجتماعات إلى تقديم افضل الأفكار والحلول التي تدفعنا إلى افضل المسارات والوصول إلى حلول تعطى دفعة قوية للاقتصاد المصرى وبالحوار دائما نستطيع أن نعالج كل شيء.