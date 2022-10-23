شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مشيدا بكلمة الرئيس السيسي بالمؤتمر الاقتصادى: نحتاج حلول خارج الصندوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي اليوم الأحد، وقال إنها اتسمت بالشفافية والمكاشفة والصراحة مع المواطنين حول الأوضاع الاقتصادية، وما حققته الدولة فى تعاملها وإدارتها للملف الاقتصادي على مدار السنوات الأخيرة، والتحديات التى تواجهها.

وأشار حتة، إلى أهمية كلمة السيسي وتأكيده على أن نتائج ومخرجات المؤتمر الاقتصادي تمثل الدعائم والركائز لمسار الإصلاح، مؤكدا على ضرورة أن يخرج المؤتمر الاقتصادي بأطروحات وتصورات ومقترحات قابلة للتنفيذ لتكون حلولا واقعية تحدد مسار الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات وتحقيق طفرة اقتصادية، وأن تكون هناك حلولا وأفكارا خارج الصندوق لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمار.

وأوضح أن كلمة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كانت كاشفة للحقائق والأرقام المهمة، والكشف عن التحديات والإنجازات التى تحققت، لافتا إلى أن أهمية المؤتمر الاقتصادي تكمن فى الحوار والاستماع لكل وجهات النظر المختلفة لمحاولة إيجاد مخرجات وحلول لدعم الاقتصاد والنهوض به فى ظل أزمة اقتصادية عالمية أثرت على العالم كله.

وقال النائب أحمد حتة، إن المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، يأتي فى ظل أزمة عالمية كبيرة، ومن المهم استثماره جيدا فى وضع خارطة طريق واضحة لدعم الاقتصاد الوطني واستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.