شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر مشيدا بكلمة الرئيس بالمؤتمر الاقتصادي: تميزت بالمصارحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم فى افتتاح المؤتمر الاقتصادى كان حديث المصارحة والمكاشفة حول أداء مؤسسات الدولة المصرية منذ توليه الحكم عام 2014، وحتى الآن مستشهدا بالأرقام التى لا تكذب.

وأضاف النائب تيسير مطر أن حديث الرئيس لم يكن موجها للمشاركين فى المؤتمر فقط بل لشعب مصر كله وخاصة البسطاء الذين يراهن الرئيس عبدالفتاح السيسى عليهم دائما فى قرارات الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أجاب على جميع التساؤلات الدائرة على السنة المصريين كما كشف مخطط جماعات تيار الإسلام السياسى الذين يهدفون إلى التشكيك والتخريب وأن مصر ماضية فى معركة البناء والتنمية دون توقف.