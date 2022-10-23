شكرا لقرائتكم خبر عن وسط أهالي منشأة القناطر.. نواب التنسيقية يعقدون مؤتمرا حاشدا للتعريف بالحوار الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤتمراً جماهيرياً حاشدا بدائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، في إطار جوالات التنسيقية لتوعية المواطنين بأهمية الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شارك في المؤتمر من نواب التنسيقية كلا من النائب عمرو درويش، والنائب علاء عصام، والنائبة نشوي الشريف، والنائبة مرثا محروس، أعضاء مجلس النواب، وشهد اللقاء مناقشات مع مواطني الدائرة حول الأزمات التي يعاني منها الفلاحين ومن بينها ارتفاع أسعار الأسمدة، والمبيدات والأعلاف.

وتطرق الأهالي، لضرورة وأهمية خروج قانون الإدارة المحلية للنور، وإجراء انتخابات المحليات في أقرب وقت، لاستيعاب الشباب المهتمين بالعمل السياسي.

وقال النائب أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطنى يمثل أهمية كبيرة فى بناء الجمهورية الجديدة، خاصة وأنه يعبر بشكل جاد عن مطالب المواطنين لنقلها إلى إدارة الحوار الوطنى تمهيدا لصياغتها فى توصيات ورفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأوضح النائب أحمد رمزى خلال كلمته، أن نواب التنسيقية يلمسون معاناة المواطنين من غلاء المعيشة خلال الفترات الماضية مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار يأتي نتيجة للظروف الاقتصادية العالمية ولولا قرارت الدولة المصرية بالإصلاح الاقتصادى لكان الوضع أسوء مما يتخيل البعض.

وأضاف نائب التنسيقية أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى وجه بها الرئيس السيسى ونفذتها الحكومية ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على ثبات معدلات النمو الاقتصادي خلال فترة جائحة كورونا، وهو الأمر الذى انعكس واضحا على إجراءات الحماية الاجتماعية التى تكلفت أكثر من 11 مليار جنيه فى صورة دعم إلى الأسر الأكثر احتياجا مثل مشروع تكافل وكرامة .

وفى نفس السياق، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية إن الحوار الوطنى يضع قانون الإدارة المحلية ضمن أولوياته وأنه تم تشكيل لجنة لهذا الأمر موضحا أن ملف التصالح فى مخالفات واشتراطات البناء سوف يتم مناقشته أيضا ضمن جلسات الحوار الوطنى والتى ستنطلق خلال الأيام المقبلة .

فيما أكدت النائبة نشوى الشريف، على ضرورة متابعة المواطنين للحوار الوطنى بشكل جيد وعدم الانسياق وراء بعض الشائعات المغرضة والتى تستهدف النيل من الوطن، مؤكدة أن دعوة الرئاسة للحوار الوطنى صادقة ولا جدال فى هذا الأمر وأن التوصيات التى ستخرج من الحوار الوطنى سيتم النظر إليها بكل جدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى تعودنا منه على النظر إلى هموم المواطنين بكل اهتمام .

وشدد النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن التنسيقية على ضرورة التكاتف خلف القيادة السياسية خلال هذه المرحلة لمنع المحاولات التي تهدف إلى ضرب استقرار الوطن من الجماعات والتنظيمات الإرهابية التى ثار عليها الملايين فى 30 يونيو.

وبدورها قالت النائبة مارثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن التنسيقية أن جهود الحكومة فى كثير من الملفات لا يمكن تغافلها أو تجاهلها وأن مشروع حياة كريمة الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى جاء بطاقة نور لملايين المواطنين فى القرى الأكثر احتياجا مشددة على أن الدولة ماضية نحو رفع مستوى المعيشة للمواطنين رغم التحديات الاقتصادية التى أكثرها جاء نتيجة تداعيات أزمات دولية .