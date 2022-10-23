شكرا لقرائتكم خبر عن جراهام بوتر يعلق على التعادل أمام اليونايتد أمس فى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الإنجليزي جراهام بوتر، المدير الفني لنادي تشيلسي، عن تعادل فريق أمام اليونايتد فى مباراة الأمس، حيث أكد أنها كانت مباراة حماسية بين فريقين كبيرين، إلا أن "البلوز" كان يستحق تحقيق الإنتصار فى هذه المباراة، فعلى الرغم من حفاظ الفريق على المركز الرابع، إلا أن التعدل جاء على الفريق بطعم الخسارة.

وأضاف أن المباراة كانت صعبة على الفريقين، ولكن توقيت هدف التعديل لليونايتد كان قاتلًا، مشيرًا إلى أن فى مثل هذه المواجهات الكبيرة، فإن التركيز مطلوب طيلة المباراة، الشئ الذي أفتقده الفريق فى آخر كرات المباراة، ومع ذلك فإنه سعيد بالروح العالية التى قدمها فريقه خلال المباراة.



جراهام يؤكد على أفضلية اليونايتد فى البداية

وأكد المدرب الإنجليزي جراهام بوتر أن فريق اليونايتد كان الأفضل فى بداية اللقاء خلال النصف الأول من الشوط الأول، إلى أن الفريق قام بتدارك ذلك الأمر، وتحسن بصورة كبيرة مع نهاية الشوط الأول، إضافة إلى إنطلاقة الشوط الثاني، والتى ظهر فيه الفريق بشكل مغاير تمامًا وكان الطرف الأفضل.



تعرف على موعد مباراة تشيلسي القادمة

ومن المقرر أن يحل نادي تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على فريق ريد بول سالزبوج يوم الثلاثاء القادم، فى إطار الجولة الخامسة، من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة 6:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 7:45مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.