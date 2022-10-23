شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير صحفية تكشف مدة غياب فاران عن اليونايتد وموقفه من المونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن النجم الفرنسي رافاييل فاران، مدافع نادي مانشستر يونايتد، سيغيب عن الفريق فى الفترة المقبلة بداعي الإصابة لمدة 4 أسابيع، يأتي ذلك بعدما تعرض اللاعب للإصابة فى مباراة تشيلسي أمس، والتي أنتهت بالتعدل الإيجابي بين الفريقين.

وأصيب المدرب الفرنسي ديديه ديشامب بصدمة كبيرة بعد التعرف على فترة غياب اللاعب، حيث أنه من المقرر أن يغيب عن المونديال القادم فى قطر، الشئ الذي أصاب المدرب بالإحباط الشديد، لا سيما أن اللاعب يمتلك خبرة اللعب فى كأس العالم، وكان أحد نجوم النسخة السابقة لمنتخب الديوك الفرنسية.



موقف تين هاج مين غياب اللاعب

ومن جانبه أظهر المدرب الهولندي تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، حزنه الشديد لإصابة اللاعب، خاصة أن فاران أحد اللاعبين المجتهدين داخل الفريق والذي لا يفتعل أدني مشاكل سواء فى مشاركته من عدمه، إضافة إلى أنه يتحلي بالقوة الجسمانية التى تساعده فى الفوز بالإلتحامات الفردية والهوائية بصورة مميزة، مما يجعل الفريق سيفتقده فى الفترة القادمة.



موعد مباراة اليونايتد وشريف القادمة

ومن المقرر أن يستضيف نادي مانشستر يونايتد نادي شريف الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة الدوري الأوروبي، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.