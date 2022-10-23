انت الان تتابع خبر فقد البصر في احدى عينيه.. اخر تطورات الحالة الصحية لسلمان رشدي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أندرو ويلي لصحيفة "الغارديان" البريطانية، إن "رشدي البالغ من العمر 75 عاماً فقد البصر في إحدى عينيه، كما لم يعد قادراً على استخدام يده الثانية، بعد نجاته من هجوم في 12 آب الماضي أثناء إلقاء خطاب في نيويورك".واضاف: "كانت جروح سلمان رشدي عميقة، وإضافة إليها فقد البصر بإحدى عينيه"، موضحا: "أصيب بثلاثة جروح خطيرة في رقبته، وأصيبت إحدى يديه بعجز ولديه حوالي 15 جرحًا آخر في صدره وجسمه، لقد كان هجوما وحشيا".

ورفض ويلي الإفصاح عما إذا كان الكاتب البريطاني لا يزال في المستشفى، قائلا: "أهم شيء نعلمه أن هذا الكاتب سيعيش".

وقال ويلي أيضًا إنه "ناقش مع رشدي إمكانية حدوث مثل هذا الهجوم في الماضي، مضيفا: "بعد سنوات من صدور الفتوى بقتله من قبل الخميني (في العام 1989)، رأينا أن شخصًا خرج فجأة من الحشد وهاجمه، ولم تكن لدينا القوة لمنع مثل هذا الحدث لأنه كان غير متوقع وغير منطقي على الإطلاق".



وأضاف ويلي أيضًا أن "العالم يمر بفترة صعبة للغاية، أعتقد أن القومية آخذة في الصعود، وهناك نوع من اليمين الأصولي آخذ في الازدياد من إيطاليا إلى بعض الدول الأخرى في أوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة".

ومثل الشاب الذي هاجم سلمان رشدي، في 18 آب الماضي، وهو هادي مطر (24 عاماً) أمام محكمة في نيويورك؛ بتهمة محاولة قتل.

