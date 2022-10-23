شكرا لقرائتكم خبر عن السادات الديمقراطى: كلمة الرئيس السيسي بالمؤتمر الاقتصادى وضعت الجميع أمام مسئولياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى التي ألقاها بالمؤتمر الاقتصادي، مؤكدا أنها وضعت الجميع أمام مسئولياته نظرا لما تمتعت به من مصارحة غير مسبوقة.

وأضاف "السادات" أن المؤتمر الاقتصادي يعطي رسالة سياسية قوية في ظل التحديات التي تواجهها الدول العالمية، مؤكدات أن المؤتمر فرصة للمصارحة والمكاشفة للحديث عن الأزمات التي نعيشها بشفافية من أجل مستقبل أفضل، سواء على المستوى الداخلي أو العربي أو الدولي.

وأكد، أن المؤتمر الاقتصادي فرصة للحديث بين كل التيارات لأنه يضم معارضة وحكومة، من أجل الوصول إلى حلول عادلة، لأنه العالم في موقف يشعر فيه بالمخاطر.

وتابع رئيس حزب السادات الديمقراطي، أن الحزب تقدم بورقة في الملف الاقتصادي، من خلال تحالف الأحزاب المصرية، مضيفًا أنه سيتم طرحها خلال المناقشات المقبلة، مؤكدًا على أن الصناعة هي القاطرة، لافتًا إلى مبادرات جميلة في دول حولنا مثل السعودية، لأن الجميع أدرك أن الصناعة هي قاطرة التنمية.

وأضاف رئيس حزب السادات الديمقراطي، أن السياحة صناعة جبارة ولكنها تحتاج إلى جانب من الوعي، متمنيًا أن يكون للتعليم والثقافة أثرها على السياحة في الفترة المقبلة، لأننا مازلنا في الدائرة الضيقة، رغم إمكانياتنا السياحية التي تفوق دولًا من حولنا.