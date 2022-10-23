شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة الوطنية: مصر ترسم خارطة طريق للخروج من المأزق العالمى بالمؤتمر الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن المؤتمر الاقتصادي يعد بمثابة نقطة ارتكاز تستند عليها الدولة من أجل بناء مستقبل أفضل، مشددا علي أن أهم ما يميز المؤتمر هو المصارحة والمكاشفة بحجم التحديات والأزمات التي تواجه الدولة بسبب الازمات العالمية الأمر الذي يجعل منه فرصة ذهبية لدراسة وبحث حقيقة الأوضاع وكيفية المواجهة وسبل الخروج إلى المسار الآمن .

وشدد اللواء رؤوف في تصريحات علي هامش مشاركته في فاعليات المؤتمر الاقتصادي على أن جلسات المؤتمر تعد منصة جادة يتم فيها تبادل الآراء والرؤى والمقترحات والأفكار التي يمكن من خلالها رسم خارطة طريق تدعم اقتصاد الدولة تصل بنا إلي بر الأمان عن طريق حل كافة ما يواجهنا من مشكلات وتحديات تعد هي الأصعب في تاريخ الدولة نتيجة التداعيات العالمية والأخطار المحيطة بنا نتيجة الصراعات العالمية .

وقال رئيس الحركة الوطنية إن مصر تعمل بكافة كوادرها ومؤسساتها وقيادتها السياسية من أجل دعم المواطن وتخفيف عنه أعباء الحياة من خلال جذب استثمارات جديدة وتشجيع مستثمرين جدد لدخول السوق المصري بما يخلق حالة من الثقة في اقتصاد الدولة ويوفر المناخ الآمن في الاستثمار ومن ثم تبادل الخبرات وإزالة كافة العقبات التي تقف في وجه أي جهود تبذل من اجل الخروج من المأزق الراهن الناجم عن تداعيات وأزمات عالمية بما يساهم في الارتقاء بالاقتصاد المصري، حيث يتيح المؤتمر الفرصة لرجال الصناعة وكبار رجال الأعمال في مختلف القطاعات لعرض رؤيتهم للنهوض بالاقتصاد حول كافة التحديات التي تواجهنا .