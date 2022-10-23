شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بـ"خارجية النواب" مشيدة بكلمة الرئيس بالمؤتمر الاقتصادى: كشفت الحقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة شيماء حلاوة عضو لجنة العلاقات الخارحية بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي، مؤكدة أن كلمة الرئيس كشفت الحقائق أمام جميع المواطنين والقوى السياسية، وأظهرت حجم التحديات التي واجهتها الدولة خلال الفترة الماضية.

وأشارت "حلاوة" إلي مصارحة الرئيس عبد الفتاح السيسى تكشف حقيقة الأمور كاملة أمام المواطنين، ليعلموا حجم الإجراءات ومناسبتها للأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد، داعية القوي السياسية التكاتف خلال القيادة السياسية لاستكمال خارطة الطريق التي جاءت نتاج ثورة 30 يونيو.

وأشادت بانطلاق المؤتمر الاقتصادي، مؤكدة أن أجندة المؤتمر تناقش كل ما يخص الشأن الاقتصادي وخاصة تمكين القطاع الخاصة، مضيفة :" إن الدولة المصرية تعول على المؤتمر الاقتصادي النجاح في الوصول إلى مخرجات واقعية قابلة للتنفيذ ، مؤكدة على ضرورة استغلال فرصة انطلاق المؤتمر الاقتصادي اليوم لوضع لوضع ثوابت الاقتصاد المصري التى تجعله قادرا على مواجهة الأزمات والصدمات وامتصاصها وتقليل آثارها السلبية على الشعب المصري، خاصة مع زيادة التوقعات باستمرار التوتر العالمى نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.