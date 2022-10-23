شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السجينى: المؤتمر الاقتصادى يستهدف مواجهة التحديات.. والغد أفضل بالحوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية المؤتمر الاقتصادي الذى انطلق فعالياته اليوم الأحد، قائلا: "تحية واجبة لكافة المؤسسات والأجهزة القائمة على تنظيم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادى الذى يعقد بتوجيه وتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحية خالصة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على المقاربة الاقتصادية التاريخية، ودراسة المقارنة الموضوعية والعرض النزيه والأمين برصد الإنجازات، وفى المقابل استقراء التحديات مستهدفا التطلع الصادق إلى المستقبل".

وقال السجيني: "كل الدعم والمشورة والنصيحة للقائد الوطنى الجاد والمخلص الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى سعى وما زال يسعى لبناء مصر التى نحلم بها جميعا".

وتابع: "ولجميع من يحب هذا البلد ويريد أن يشارك بالرأى والمشورة أدعوه مخلصا أن يشاهد بتدبر وتجرد فعاليات الجلسة الافتتاحية كاملة وتعقيب الرئيس السيسى، وذلك حتى يستطيع أن يقوم ببناء الرؤية والفكرة الشخصية له قبل الاسترسال فى إبداء مداخلاته فى إدارة الدولة وهو حق مشروع يتطلب أولا الفهم والمراجعة للتاريخ والواقع والثروات والقدرات".

واختتم السجينى، حديثه، قائلا: "بمشيئة الله وبركاته الغد القادم أفضل بالحوار والاستماع والشورى بعيدا عن الاختلاف والعراك والرؤى الأحادية.. ودوما تحيا مصر بشعبها العظيم ومؤسساتها الوطنية ورئيسها المخلص الجاد".