شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تعقد ورشة عمل حول تحديات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار اهتمام تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وسعيها الدائم لمناقشة أهم القضايا التي تشغل الشارع المصري بين المتخصصين وأعضاء التنسيقية، تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل بعنوان “المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر " في إطار القضايا التي سيتم طرحها ومناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني المختلفة والتي ستنطلق خلال الفترة المقبلة وذلك غدًا الساعة الثانية ظهرا بمقر التنسيقية.

وتناقش الورشة دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الخروج من الازمات الاقتصادية والتحديات التي تواجه جهاز المشروعات الصغيره والمتوسطة والمعوقات التي تواجه أصحاب تلك المشروعات، كما ستناقش الورشة أهمية الدور الذي تلعبه تلك الصناعة في ملف إحلال الواردات، إلي جانب مناقشتها لدور التشريعات الجديدة في النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهل كافية فضلًا عن مناقشة أيضًا دور البورصة في تمويل المشروعات الصغيرة.

وتُعقد الورشة بحضور عدد من المتخصصين في ذلك الملف، بالإضافة إلى أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من النواب بغرفتي البرلمان والشباب.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.