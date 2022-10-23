الجيزة: تطوير ورصف عدد من شوارع الطالبية وكرداسة والبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود رفع كفاءة الطرق بحي الطالبية حيث تم استكمال أعمال التطوير والتوسعة للطرق والتي ضمت إزاله التعديات والبروز والمخالفات بشارع مبارك وهو احد متفرعات شارع عز الدين عمر وتوسعة الشارع ليصل عرض الطريق إلى ١٧م واستغلاله كمحور مروري بعد تنفيذ تطوير شامل له من رصف للطريق وإنشاء أرصفة للمشاة ودعمة بأعمدة إنارة في إطار جهود تحسين حركة سير المواطنين والمركبات ولكي يضاف إلى منظومة الطرق المطورة بحي الطالبية.

كما تابع محافظ الجيزة، أعمال إزالة التعديات بشوارع التربية والتعليم وعباد الله الصالحين وفرد طبقه السن تمهيداً لرصف وتطوير الطريق ليكون شريان مروري جديد بحي الطالبية.

واطلع محافظ الجيزة على نسب تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة ورصف طريق جسر ترعة المنصورية بدءا من دائري كفر غطاطي حتى شارع رشاح عبد اللاه بطول ٣ كم وعرض ٣٠ متر بمركز ومدينة كرداسة والجاري تنفيذه من خلال مديرية الطرق بالمحافظة.

وتابع محافظ الجيزة، استكمال أعمال رصف الطبقة السطحية لطريق عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين وهو أحد الشوارع المهمة المدرجة في خطة التطوير لتحسين حركة سير المواطنين والمركبات بالمركز.