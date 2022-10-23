الاستثمار على رأس أولويات مواجهة الأزمة.. برلماني يشيد بكلمة الرئيس بالمؤتمر الاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن انطلاق المؤتمر الاقتصادي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطوة كبيرة نحو الوصول إلى استراتيجية والخروج بحلول عملية لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم وأثرت على مصر.

وأضاف حتة، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن تشجيع الصناعة والزراعة ودعم الاستثمارات وتوطين الصناعة ودعم القطاع الخاص بهدف زيادة الإنتاج تمثل الحل للمشكلات الاقتصادية، وزيادة الصادرات.

وأشار عضو لجنة الاتصالات إلى أن إرساء مبدأ الحوار في حل المشكلات والمشاركة مبدأ مهم أرساه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدايةً من إطلاق الحوار الوطني بمشاركة كل الأحزاب والقوى السياسية؛ وهو أول طريق الحل لعرض الرؤى الخاصة بالجميع والاستماع أيضًا إلى رؤية الحكومة، والجميع شريك في بناء الوطن وحل مشكلاته والاصطفاف الوطني خلف قيادة سياسية تبذل كل الجهد كما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح المؤتمر الاقتصادي اليوم.

وأكد عضو "اتصالات النواب" أن تشجيع الاستثمار الأجنبي خطوة مهمة للغاية أكدها الرئيس في كلمته اليوم بالمؤتمر؛ حيث إن جذب الاستثمار الأجنبي أحد أهم الحلول؛ حتى إن الرئيس يتحرك بنفسه في التفاوض مع شركات عالمية للاستثمار في مصر وعقد شراكات مع شركات كبرى على مستوى العالم؛ لتنفيذ مشروعات في مصر.

وشدد حتة على دور رجال الأعمال والمستثمرين تجاه دعم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الحرجة، وفي الوقت نفسه تقدم الدولة كل الدعم لتشجيع القطاع الخاص وعقد شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص؛ بل وكما أكد الرئيس مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية ومشاركة الجميع في بناء مصر الجمهورية الجديدة .