سوريا ترحب باتفاق الفصائل الفلسطينية في الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق- ( د ب أ ):

رحبت الحكومة السورية بالاتفاق الذي توصلت إليه الفصائل الفلسطينية برعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون .

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان اليوم الأحد :"ترحب سوريا بمضمون إعلان الجزائر المنبثق عن مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".

واعتبرت أن " اللقاء يصب في صالح وحدة الصف الفلسطيني وتعزيز قوة الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس ".

وأعربت الخارجية السورية " عن تقديرها ودعمها لمبادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والتي كانت الأساس لهذا الإعلان وما تمخض عنه من نتائج إيجابية على الساحة الفلسطينية ".

واحتضنت الجزائر عدة جلسات للحوار بين الفصائل الفلسطينية للوصول إلى صيغة تفاهم تجمع الفصائل الفلسطينية قبل انعقاد القمة العربية خلال الشهر القادم .

وزار وفد الفصائل الفلسطينية بمشاركة ممثل عن حركة حماس سوريا الأسبوع الماضي .