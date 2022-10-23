رئيس الإحصاء: إطلاق الموقع الإلكتروني للمرصد الإحصائي قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الموقع الإلكتروني للمرصد الإحصائي الذي أطلقته الجهاز أمس سيتاح قريبا للجمهور والجهات الإعلامية.

وأضاف بركات، في جلسة مع عدد من الصحفيين أمس على هامش إطلاق أول مرصد إحصائي بمصر، أنه قبل إطلاق المرصد للجمهور لابد أن يكون مؤمن 100%، "وهو ما نسعى إليه قبل إطلاقه".

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس السبت، الإطلاق الرسمي للمرصد الإحصائي المصري "بيانات مصر"، لتعزيزاً لدور الجهاز في رصد الواقع الإحصائي المصري الاجتماعي.

ويتم إتاحة البيانات التي يتضمنها المرصد الإحصائي من خلال شاشة ارتفاعها 24 مترا وعرضها 10 أمتار، تم وضعها على أحد جوانب مبنى مقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بحيث تتيح للجماهير عرض عدد من المؤشرات الإحصائية تتضمن: مؤشرات اقتصادية، ومؤشرات اجتماعية، ومؤشرات بيئية، وغيرها.