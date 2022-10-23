الرئيس الصيني يتعهد بمواصلة دمج بلاده في الاقتصاد العالمي رغم العقبات

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (بي بي سي):

قال الرئيس الصيني شي جينبينج إن الصين ستواصل دمج نفسها في الاقتصاد العالمي، جاء ذلك في تصريحات له عقب فوزه بفترة ولاية ثالثة كأمين عام للحزب الشيوعي الصيني الأمر الذى يمهد لإعادة انتخابه رئيسا للبلاد في مارس المقبل.

وأضاف شي أن تنمية الصين لا يمكن فصلها عن العالم، وأن العالم بحاجة إلى الصين.

لكن هذه العملية، بحسب الرئيس الصيني واجهت مشاكل في السنوات الأخيرة، لا سيما الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وعلى صعيد السياسات الداخلية، ألمح شي إلى أن الحزب الشيوعي سيعزز سيطرته على الأمور في البلاد.

وقال إنه سيظل "العمود الفقري القوي" للمجتمع الصيني.

وفسرت جماعات حقوقية هذه التصريحات بإنها تعني المزيد من القمع لأي شخص يعارض شي.

ويشغل شي حاليا أقوى ثلاثة مناصب في الصين - الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، ورئيس القوات المسلحة في البلاد، والرئيس.

ولا يوجد حد أقصى لعدد فترات تولي قيادة الحزب.

لكن لم يتولى أي زعيم باستثناء ماو تسي تونج، مؤسس الصين الشيوعية، القيادة لفترة ولاية ثالثة.

ومنذ توليه السلطة في عام 2012، انعش شي الاقتصاد الصيني، وفي نفس الوقت شن حملات على الأويجور المسلمين في شينجيانج والمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج.