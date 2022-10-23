بلاغ للنائب العام ضد "كشري التحرير" بسبب واقعة عامل النظافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تقدَّم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض ببلاغ للنائب العام ضد المسئول عن كشري التحرير على إثر واقعة طرد عامل نظافة من داخله.

حمل البلاغ رقم 38521 لسنة 2022 عرائض النائب العام.

وقال "صبري" في بلاغه إنه فوجئ ببث فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر به أحد عمال النظافة أثناء تواجده بمحل كشري التحرير (فرع الدقي) بشارع التحرير ـ بغية الحصول علي وجبة من المحل سالف البيان وخلال ذلك قام مدير المحل بطرد عامل النظافة من داخل المحل قائلاً له: "اطلع برا واحنا هنجيبلك الأكل" وذلك بسبب ارتداءه للملابس المخصصة لعمال النظافة.

وأضاف "أن عامل النظافة شعر بكسرة نفس وإهانة فضلاً عن إحراجه أمام كافة الموجودين داخل محل كشري التحرير".

وأشار إلى أن ذلك الفعل يشكل أركان جريمة التنمر المؤثمة بموجب نص المادة (309 مكرراً ب) من قانون العقوبات.

ونصت المادة على "يُعد تنمرًا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر".

والتمس مقدم البلاغ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتحقيق فيه وتقديم مرتكب الواقعة سالفة الذكر للمحاكمة الجنائية.