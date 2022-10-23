الحزب الشيوعي الصيني يدرج رفضه استقلال تايوان في ميثاقه

بكين: قرر الحزب الشيوعي الصيني، السبت، إدراج إشارة في ميثاقه تنص لأول مرة على معارضة بكين لاستقلال تايوان، بموجب قرار صدر في ختام المؤتمر الذي يعقده الحزب كل خمس سنوات.

وجاء في القرار أن مؤتمر الحزب الشيوعي «يوافق على إدراج بيانات في ميثاقه حول (...) المعارضة الحازمة للانفصاليين الذين يسعون للحصول على (استقلال تايوان) وردعهم».

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ قد أكد في افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم الأحد الماضي أن حل قضية تايوان يعود إلى الشعب الصيني وأن بلاده لن تتخلى أبدا عن حق استخدام القوة ولكنها ستكافح من أجل التوصل لحل سلمي.

وقال المكتب الرئاسي في تايوان اليوم الأحد إن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي لن تتخلى عن سيادتها أو تتنازل عن الحرية والديمقراطية. وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها.

وتصاعد التوتر بشكل كبير في أغسطس (آب) بعد أن أجرت الصين مناورات حربية بالقرب من تايوان عقب قيام رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بزيارة تايبيه. واستمرت هذه الأنشطة العسكرية ولكن بوتيرة أبطأ.

وقال مكتب الرئاسة في تايبيه ردا على التصريحات إن جمهورية الصين، وهو الاسم الرسمي لتايوان، دولة مستقلة وذات سيادة. وأضاف المكتب في بيان «موقف تايوان محدد: لا تراجع عن السيادة الوطنية لا تنازل عن الديمقراطية والحرية واللقاء في ساحة المعركة ليس مطروحا بالمرة على جانبي مضيق تايوان».

وأضاف «هذا هو ما أجمع عليه شعب تايوان» مشيرا إلى أن فريقا من الأمن القومي يتابع عن كثب التطورات في مؤتمر الحزب الحاكم في الصين.

وعرضت بكين على تايوان نموذجا للحكم الذاتي شعاره «دولة واحدة ونظامان» وهو ذات النموذج الذي تستخدمه مع هونغ كونغ. لكن كل الأحزاب السياسية الرئيسية في تايوان رفضت هذا المقترح وتظهر استطلاعات الرأي أنه لا يحظى بأي تأييد شعبي تقريبا. وتقول تايوان بأن شعبها وحده له الحق في تقرير مصيره.