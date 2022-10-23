الصين.. تسجيل 998 إصابة جديدة بكوفيد-19

بكين: قالت لجنة الصحة الوطنية الأحد إن الصين سجلت 998 إصابة جديدة بكوفيد-19 ، منها 207 إصابات مصحوبة بأعراض و791 بدون أعراض.

وسجلت البلاد 1006 إصابة في اليوم السابق منها 215 إصابة مصحوبة بأعراض و791 بدون أعراض.

ولم ترصد الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي السبت 257362 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وفي العاصمة بكين أظهرت بيانات الحكومة المحلية تسجيل سبع إصابات مصحوبة بأعراض وحالة واحدة بدون أعراض، وذلك مقابل 18 إصابة مصحوبة بأعراض وحالة واحدة بدون أعراض في اليوم السابق.

وفي شنغهاي، ذكرت هيئة الصحة المحلية أن المركز المالي الصيني لم يسجل أي إصابة مصحوبة بأعراض في حين سجل 12 حالة بدون أعراض، مقابل عدم تسجيل أي إصابات بأعراض و16 بدون أعراض في اليوم السابق.

وسجل مركز شنتشن للتكنولوجيا الواقع في جنوب الصين 11 إصابة محلية جديدة بكوفيد-19 مقابل 10 في اليوم السابق.