شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يشارك فى تأسيس منتدى مجالس الشورى بالعالم الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل اليوم، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، على رأس وفد رفيع المستوي إلي العاصمة الإندونيسية جاكرتاً تلبية لدعوة بامبانج سوساتيو رئيس المجلس الاستشاري بجمهورية إندونيسيا.

وذلك للمشاركة في فعاليات تأسيس منتدي مجالس الشورى والمجالس المشابهة في العالم الإسلامي والذي يعقد في مدينة باندونج في الفترة من 24 إلي 26 أكتوبر الحالي.

تأتى فكرة تأسيس هذا المنتدي انطلاقاً من الإيمان بأهمية دور البرلمانات فى تعزيز الجهود ودعم التعاون بين الدول الإسلامية نحو مواجهة التحديات والمشاكل التي تواجه الشعوب والاقطار في مختلف الأوجه مثل تداعيات جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية وقضية المناخ وغيرها من القضايا ذات التأثير على سلامة الإنسانية وحضارتها.