شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "طاقة النواب": قرار الحكومة بتثبيت أسعار الوقود يعكس الحرص على تخفيف الأعباء المعيشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب حسام الدين صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بتثبيت أسعار الوقود يتماشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة، بتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين خاصة فى ظل التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية، مؤكداً أن تثبيت أسعار الوقود جاء فى ظل الانطلاقة الكبيرة التى حققها قطاع البترول ونجاحه فى توفير المنتجات البترولية.

ووجه رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، التحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مؤكدا تأييد اللجنة لهذا القرار الذى لاقى ارتياحاً كبيراً من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية، بما يعكس من أهمية فى تثبيت أسعار تعريفة الركوب لمختلف وسائل النقل وعدم زيادتها.

يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، وبدراسة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، والتى أدت إلي تذبذب أسعار خام برنت، وكذلك وبعد مراجعة سعر الصرف، قررت ثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80، وعند 9.25 جنيه للتر لبنزين 92، وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95، وعند 7.25 جنيه للتر للسولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن .