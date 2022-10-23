شكرا لقرائتكم خبر عن "احذر التجار" قبل أن تشترى سيارة بمبادرة المصريين بالخارج.. نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان " احذر تجار المبادرة.. قبل أن تشتري سيارة بمبادرة المصريين بالخارج"، استعرض خلاله العربون الذى يعد بمثابة كلمة السر في المعاملات، حيث أن المشتري سيدفع "عربون" للشركة فى مصر لاستيراد السيارة، و"راحت فلوسه" حال عدم القدرة على دفع باقي المبلغ، حيث يظهر تجارة المبادرة والتى هى بطلها المغترب الذى يقيم بالخارج وهو من يبحث عنه الجميع والمتاح له الآن تحقيق ميزة استيراد سيارة جديدة ودفع الوديعة الدولارية ثم يتم بيعها فورا، وذلك فور وصولها إلى الأراضى المصرية للمصرى المقيم داخل البلاد عن طريق أحد التجار "الوسيط"، وإليكم التفاصيل كاملة:

احذر "تجار المبادرة".. قبل أن تشتري سيارة بمبادرة المصريين بالخارج.. العربون كلمة السر في المعاملات.. المشتري سيدفع "عربون" للشركة فى مصر لاستيراد السيارة.. و"راحت فلوسه" حال عدم القدرة على دفع باقي المبلغ



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