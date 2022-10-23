شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة حفل نهائي دوري مستقبل وطن لكرة القدم في السويس بحضور قادة الحزب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، أمس السبت، فى محافظة السويس، حفل نهائي دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة 2022، بصالة النصر للبترول للألعاب الرياضية، بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.

واستقبل أعضاء وقيادات ونواب الحزب بالمحافظة، وعدد من أطفال المدارس، المهندس أشرف رشاد الشريف، فور وصوله لمبنى صالة النصر للبترول، بباقة من الورود، والهدايا التذكارية.

وشارك في الاحتفالية كل من النائب أحمد خشانة أمين الحزب بالمحافظة، والنائب حافظ شوشة، والنائب سيد عبد الحميد الكرماوى، عضو مجلس النواب، والنائب سيد عبده، عضو مجلس الشيوخ، وأعضاء هيئة مكتب الحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وحضور جماهيري كبير.

وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتضمن الحفل فقرات فنية واستعراض لفريق كورال الأطفال.

ووجه المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، التحية والتقدير، لقيادات الحزب بالسويس، على نجاح دورى مستقبل وطن فى موسمه الرابع، وتهنئة لأهالى السويس بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

ومن جانبه، وجه النائب أحمد خشانة أمين الحزب بالمحافظة، كلمة أثناء حفل ختام دوري مستقبل وطن، التحية والتقدير، للمهندس أشرف رشاد على حضوره ومشاركته، لحفل الختام الكبير، مضيفا إلى أن دورى مستقبل وطن، كان لها عدة أهداف كبيرة وأصبحت ملحمة رياضية على أرض السويس وتم اكتشاف العديد من المواهب الرياضية وجدد الوعد والعهد لمواصلة خدمة شباب السويس.

وعلي هامش الحفل، أهدي النائب أحمد خشانة، درع تكريم من أمانة الحزب، للمهندس أشرف رشاد الشريف، تقديرا لمجهوداته وعرفانًا بعمله وعطائه، بينما قام المهندس أشرف رشاد، بإهداء درع أمانة الحزب، للنائب حافظ شوشة عضو مجلس الشيوخ والد الشهيد البطل أحمد حافظ شوشة.

وجرت المباراة النهائية، بين فريقي النصر للبترول، وأولاد ناصر عبد الفتاح، وذلك وسط حشد جماهيري كبير، والتي حسمت بفوز فريق النصر للبترول.

وعقب إنتهاء المباراة، تم تكريم لاعبي الفرق وتوزيع الجوائز المالية والميداليات للفرق الثلاثة، وتسليم كأس البطولة للفريق الفائز بالبطولة علي مستوي المحافظة.



مستقبل وطن ينظم حفل نهائي دوري مستقبل وطن لكرة القدم في السويس بحضور قيادات ونواب الحزب بالمحافظة (1)



مستقبل وطن ينظم حفل نهائي دوري مستقبل وطن لكرة القدم في السويس بحضور قيادات ونواب الحزب بالمحافظة (2)



مستقبل وطن ينظم حفل نهائي دوري مستقبل وطن لكرة القدم في السويس بحضور قيادات ونواب الحزب بالمحافظة (3)



مستقبل وطن ينظم حفل نهائي دوري مستقبل وطن لكرة القدم في السويس بحضور قيادات ونواب الحزب بالمحافظة (4)



مستقبل وطن ينظم حفل نهائي دوري مستقبل وطن لكرة القدم في السويس بحضور قيادات ونواب الحزب بالمحافظة (5)



مستقبل وطن ينظم حفل نهائي دوري مستقبل وطن لكرة القدم في السويس بحضور قيادات ونواب الحزب بالمحافظة (6)



مستقبل وطن ينظم حفل نهائي دوري مستقبل وطن لكرة القدم في السويس بحضور قيادات ونواب الحزب بالمحافظة (7)



مستقبل وطن ينظم حفل نهائي دوري مستقبل وطن لكرة القدم في السويس بحضور قيادات ونواب الحزب بالمحافظة (8)



مستقبل وطن ينظم حفل نهائي دوري مستقبل وطن لكرة القدم في السويس بحضور قيادات ونواب الحزب بالمحافظة (9)



مستقبل وطن ينظم حفل نهائي دوري مستقبل وطن لكرة القدم في السويس بحضور قيادات ونواب الحزب بالمحافظة (10)



مستقبل وطن ينظم حفل نهائي دوري مستقبل وطن لكرة القدم في السويس بحضور قيادات ونواب الحزب بالمحافظة (11)



مستقبل وطن ينظم حفل نهائي دوري مستقبل وطن لكرة القدم في السويس بحضور قيادات ونواب الحزب بالمحافظة (12)



مستقبل وطن ينظم حفل نهائي دوري مستقبل وطن لكرة القدم في السويس بحضور قيادات ونواب الحزب بالمحافظة (13)



مستقبل وطن ينظم حفل نهائي دوري مستقبل وطن لكرة القدم في السويس بحضور قيادات ونواب الحزب بالمحافظة (14)