بينهم 8 فتيات.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

أصيب 9 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام كوبري قرية الحواتكة بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالحادث.

انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف، وبالمعاينة تبين انقلاب سيارة ميكروباص رقم "3128 ي ط ا" وأسفر الحادث عن إصابة "هبه.ه.م" 17 عامًا، وفاطمة. ح.ا" 44 عامًا، و" ناهد.م.ا" 19 عامًا، و"ضحي.م.ع" 18 عامًا، وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

كما أصيب"محمد.ع.ك" 29 عامًا، و" نعمة.ح.ا" 25 عامًا، و"سلمي. م.س" 32 عامًا، و" فاطمه.ع.ع" 17 عامًا، و"نهي. خ.م" 18 عامًا. وجرى نقلهم إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج.

حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.