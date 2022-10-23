صور.. إزالة 16 مخالفة على حرم طريق الإسكندرية الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

شنت الهيئة العامة للطرق والكباري بالتعاون مع حي العامرية أول ومديرية أمن الإسكندرية، حملة لإزالة التعديات على أراضي حرم طريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي.

وقال اللواء أشرف بدران، رئيس حي العامرية أول، إن الحملة أسفرت عن إزالة 16 حالة تعد على الطريق تشمل مباني ومحال وأسوار مخالفة، مشيرًا إلى أنه يجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار حملات استرداد الأراضي أملاك الدولة والمنفعة العامة في إطار حرص المحافظة على فرض الانضباط ومنع التعديات والمخالفات وفرض هيبة الدولة.

وأشار إلى أن هناك تنسيق كامل بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء في تنفيذ قرارات الازالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم.

وأكد المحافظ أنه لا تهاون في إزالة التعديات، موجهًا كافة الجهات المعنية بسرعة حصر جميع التعديات الواقعة على أراضي الدولة للبدء في تنفيذ حملات الإزالة لأي تعديات.