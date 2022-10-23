لدخول موسوعة جينيس.. الوادي الجديد تنظم أطول سلسلة تمور بـ100 ألف ثمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نظمت محافظة الوادي الجديد اليوم الأحد، أطول سلسلة تمور في العالم بإستاد مدينة الخارجة بمشاركة شركة لتصنيع التمور بالمحافظة.

تضم السلسلة 100 ألف ثمرة بلح وبطول 30 كيلو نصف كم وجرى تنفيذها على شكل 4 دوائر متداخلة تبدأ من مجسم على هيئة شجرة النخلة في وسط الدوائر وذلك على أرضية ملعب استاد الخارجة الرياضي وجرى ترتيب ثمار البلح في 4200 صندوق أبيض اللون بداخله ثمار البلح صنف الصعيدي النصف جاف المشهور زراعته في محافظة الوادي الجديد.

واستقبلت المحافظة اليوم المدير الإقليمي لموسوعة جينيس العالمية بمصر بالإضافة لمساعد وزيرة التجارة والصناعة لمراكز تكنولوجيا التصنيع الغذائي.

وكانت محافظة الوادي الجديد نظمت بروفة لسلسلة التمور على هامش الاحتفال بعيد المحافظة القومي حيث تضمنت السلسلة 32 ألف تمرة بلح وبطول كيلو ونصف كيلو متر، وجرى تنفيذها على هامش الملتقى التسويقي الثاني للتمور المصرية والذي نظمته المحافظة بمشاركة محلية وعربية.