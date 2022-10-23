بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. انتشار سيارات الصرف في شوارع الإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الأحد، رفع درجة الاستعداد والطوارئ، بسبب توقعات هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار.

وأكد رئيس الشركة خلال تفقده تمركزات سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي وبعض المحطات بمناطق وسط وشرق والمنتزه أول وثان، على جاهزية الشركة للتعامل مع أي تجمعات لمياه أمطار في حالة حدوثها.

وأشار إلى أنه من المتوقع طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة تكون متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 60%، اليوم، مشددًا على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا.

ولفت إلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأوضح رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه يجري التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.