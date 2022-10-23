صور.. افتتاح المهرجان الأول للحرف التراثية واليدوية في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

انطلقت فعاليات المهرجان الأول للحرف التراثية والتقليدية اليدوية ومعرض الفن التشكيلي والخط العربي بقصر ثقافة مدينة " موط" بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

وقال محسن حسب، مدير مديرية الثقافة بالوادي الجديد، في تصريح له، اليوم الأحد، إن المهرجان انطلق منذ أمس ومستمر حتى مساء اليوم الأحد، وتضمنت فعاليات اليوم الأول افتتاح معرض الفنون التشكيلية بمشاركة كوكبة من الفنانين التشكيليين وضم المعرض مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية كالنحت والرسم و أشغال الخوص والاشغال اليدوية.

وأكد محسن، أنه لأول مرة تستضيف قصور الثقافة مهرجان الحرف التراثية والذي يضم 43 عارضًا، سواء لوحات فنية أو أعمال يدوية أو نحت على جذوع النخيل والأشجار ونحت على الصخور، وكذلك استعراض فرقة الفنون الشعبية التلقائية وأمسيات شعرية لنخبة من شعراء نادي الأدب بالداخلة الساعة السابعة مساء اليوم.

وأضاف حسب، أن وزارة الثقافة سوف تعمل على استمرار هذه المهرجانات التراثية لهذه الحرف من خلال قطاعاتها بعمل ورش مستمرة في الهيئة العامة لقصور الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية.

ومن جانبه أوضح الشاعر مصطفى معاذ، ، أن المهرجان يهدف إلى "حماية الهوية المصرية التي واجهت مخاطر عديدة في الفترة الماضية"، وجرى على هامش اليوم الأول أمسية شعرية بمشاركة مجموعة كبيرة من أدباء وشعراء مركز الداخلة وافتتحها الشاعر أحمد دياب، رئيس نادى الأدب بالداخلة.

حضر افتتاح المهرجان، الدكتورة أماني الجندي، مدير عام الإدارة العامة للشئون الادبية، الدكتور نبيل حنفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة برعاية إيمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات وتحت رعاية نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ومن خلال فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة محسن حسب، بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي.