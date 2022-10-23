دهسه القطار.. مصرع مزارع أثناء عبوره شريط السكة الحديد في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

لقي مزارع مصرعه، اليوم الأحد، تحت عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، في طهطا شمالي محافظة سوهاج، جرى نقل الجثة للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة طهطا بلاغًا من الأهالي باصطدام قطار بأحد الأشخاص ووفاته دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء عبور "صابر. ع" 60 عامًا مزارع ويقيم دائرة المركز شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بذات الناحية اصطدم به القطار رقم 91 المحسن [الأقصر/ القاهرة] ما نتج عنه وفاته.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسور متفرقة بالجسد أدت إلى صدمة عصبية شديدة نتيجة الاصطدام بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.