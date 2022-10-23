انت الان تتابع خبر الولاية الثالثة.. إعادة انتخاب "بينغ" أميناً عاماً للحزب الصيني الحاكم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كما تم اختيار شي جين بينغ لولاية ثالثة كرئيس للمجلس العسكري للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

تم اتخاذ القرار عقب نتائج الجلسة الكاملة الأولى للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني. خلال الجلسة الكاملة، تم انتخاب تشكيلة جديدة من المكتب السياسي واللجنة الدائمة للمكتب السياسي، والتي تضمنت مسؤولي الحزب الأكثر نفوذاً والذين سيتخذون، في السنوات الخمس المقبلة، أهم القرارات بشأن الاتجاه الإضافي لتطوير الحزب والبلد.



واختتم امس السبت المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، الذي يعقد تقليديا كل خمس سنوات في بكين، حيث تم انتخاب تشكيل جديد للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني واللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني.