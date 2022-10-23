شكرا لقرائتكم خبر عن محمود القط: "القاهرة الإخبارية" ستكون صوت الحقيقة للمشاهدين بأنحاء العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة و السياحة و الآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إطلاق القاهرة الإخبارية سيكون ضمن خطة إخبارية متكاملة لقطاع الأخبار بالشركة المتحدة للإعلام، وذلك لتحقيق أهداف كثيرة على رأسها الوصول لأكبر عدد من المصريين داخل وخارج مصر وأيضا الوصول لكل مشاهد في جميع أنحاء العالم يبحث عن المصداقية والحقيقة.

وأوضح أن الدور الذى ستقوم به القنوات الإخبارية التى سيتم إطلاقها و على رأسها "القاهرة الإخبارية"، سيكون صوت الحقيقة والمصداقية ستكون سر نجاحها وجذبها للمشاهدين هى المصداقية.

وأشار "القط"، إلى أنها ستعمل على تحقيق الانتشار بالعديد من الوسائل التقليدية والتكنولوجية، وأيضا سيكون بالتنوع في الطريقة الخبرية التي ستكون بين البث المباشر والنقل من قلب الأحداث، وأيضا بالاعتماد على صفوة الكوادر المحترفة في مجال الإعلام.

وتنطلق قناة القاهرة الإخبارية، فى توقيت عالمي وإقليمي بالغ الدقة، وهو ما استدعى وجودها لتقديم الصورة للمشاهد المصري والعربي بمصداقية ومهنية "هنا القاهرة من المغرب العربي إلي كينيا والصومال، من أنقرة إلي اليونان من شبة الجزيرة العربية إلي جنوب السودان ومن موسكو إلى الولايات المتحدة ومن باريس إلي برلين."