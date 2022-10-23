تعرف على إجراءات إيقاف سريان ترخيص البحث أو الاستغلال بالمناجم × 5 خطوات

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القاهرة - سامية سيد - يهدف قانون الثروة المعدنية، إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الطبيعية، مع ضمان تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومى.

وحددت المادتين 29 و30 من قانون الثروة المعدنية بعد تعديله، الحالات التى يجوز فيها للسلطة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للمناجم، إيقاف سريان ترخيص البحث أو الاستغلال مؤقتا، وذلك فى الحالات الآتية: