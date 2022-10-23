شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن تثبيت أسعار الوقود: الرئيس السيسى حريص على تخفيف الأعباء عن المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب بهاء أبو الحمد عضو مجلس النواب، إن تثبيت أسعار البنزين والسولار يعكس حرص القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، على الرغم مما تواجهه الدولة من ضغوط اقتصادية، بسبب الأزمة العالمية التى تعانى دول العالم بسبب تداعياتها السلبية، مؤكدا على انحياز الدولة للمواطن البسيط .

وأضاف أبو الحمد، أن الدولة المصرية تضع مصلحة المواطن على رأس أولوياتها، مؤكدا أن الدولة انفقت المليارات لدعم الفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل، من خلال مد شبكات الحماية الاجتماعية، وإطلاق المبادرات التى من شأنها تحسين حياة المواطنين مثل حياة كريمة.

وتابع: القرار يراعي مصلحة المواطن بالدرجة الأولي، في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وتأثيرها على السلع التى شهدت ارتفاعا كبيرا، مشيرا إلى أن الدولة قررت تحمل تكلفة ارتفاع أسعار المحروقات عالميا من أجل تخفيف العبء عن المواطن.

يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، وبدراسة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، والتى أدت إلي تذبذب أسعار خام برنت، وكذلك وبعد مراجعة سعر الصرف، قررت ثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80، وعند 9.25 جنيه للتر لبنزين 92، وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95، وعند 7.25 جنيه للتر للسولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.