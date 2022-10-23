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التنسيقية تستكمل جولات دعم الحوار الوطنى بلقاء مع سيدات بولاق الدكرور

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القاهرة - سامية سيد - عقد النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، لقاءا مع 50 سيدة من أهالي بولاق الدكرور بالجيزة ،اليوم السبت، في إطار جوالات التنسيقية حول الحوار الوطني، بحضور مروة النجار، مديرة جمعية المجتمع المحلي بزنين، ومحمد عبدالله، رئيس جمعية أسوان الخير .

بدأ اللقاء بالتأكيد على حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دائما نوابا وكيانا على التواجد على الأرض وسط أبناء الشعب المصري والاستماع لمطالبهم وآرائهم المختلفة .

كما استمع نائب التنسيقية إلى الحضور ووجهات نظرهم في مختلف القضايا التي تهم الشارع المصري خاصة الاقتصادية والاجتماعية .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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