شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تواصل جولات دعم الحوار الوطنى بمؤتمر شعبى حاشد فى القليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر لجنة الإدارة المحلية، مؤتمرًا شعبيًا حاشدا، بمركز ومدينة بنها، ضمن جهود التنسيقية لدعم الحوار الوطني، بحضور كلاً من أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية، علاء عصام، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالحوار الوطني، أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والنائب محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ.

بدأ اللقاء بالترحيب بالحضور وضيوف المؤتمر، وتأكيد النائب عمرو درويش حرص التنسيقية بكامل أعضائها على التواجد الشعبي، والتواصل مع أبناء الشعب المصري والاستماع لمطالبهم وآرائهم المختلفة.

كما أكد على قيمة وضرورة الحوار الوطني ومتابعة جلساته، حيث يتم على كافة المستويات والأصعدة، وأشار النائب أحمد مقلد إلى استعداد التنسيقية ونوابها للإنصات باهتمام بالغ لمطالب المواطنين والعمل على تنفيذها.

وأكدت النائبة أميرة صابر على اهتمام مجلس أمناء الحوار الوطني للاستماع لكافة المقترحات والأفكار التي من شأنها إثراء الحوار الوطني، وهو ما شدد عليه النائب علاء عصام، مضيفاً أن نواب التنسيقية على استعداد تام لمراقبة الأداء الحكومي وتصويب الأخطاء وتحقيق التكامل ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأوضح النائب محمود ترك أن نواب التنسيقية متواجدون بشكل دائم مع المواطنين وهم أقرب إليهم ويسعون إلى نقل مطالبهم المشروعة ومحاولة صياغتها بالشكل الذي يساعد على تنفيذها، واستمع نواب التنسيقية إلى الحضور ووجهات نظرهم في مختلف القضايا التي تهم الشارع المصري خاصة الاقتصادية والاجتماعية.