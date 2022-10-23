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التنسيقية تواصل جولات دعم الحوار الوطنى مع سيدات قرى حياة كريمة فى كفر الشيخ

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القاهرة - سامية سيد - واصلت النائبة هيام الطباخ، عضو محلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، عقد جلساتها النقاشية مع سيدات قرى حياة كريمة بمركز "مطوبس" بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار اهتمام تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعقد أعضائها من نواب مجلسي النواب والشيوخ عدة جلسات نقاشية مع المواطنين في مختلف روبوع ومحافظات مصر المختلفة لسماع آرائهم حول القضايا المختلفة التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني التي ستنطلق في الفترة المقبلة .

وأكدت النائبة هيام الطباخ، أن اللقاء قد تناول العديد من القضايا الهامة كما تم الاستماع إلى أراء سيدات تلك القرى ومقترحاتهم التي ساهموا بها بمنتهي التلقائية من أجل المشاركة في الحوار الوطني بشكل جاد و فعال .

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق نوابها سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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