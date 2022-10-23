كباري الساحل ويوتيرن قليوب.. كباري وطرق أثارت جدلا في "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شائعات كثيرة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر "فيسبوك"، عن بعض الكباري والطرق العملاقة التي تنفذها الدولة بين المحافظات لمنع التكدسات المرورية والازدحامات التي تشهدها تلك الطرق.

"الخليج 365" يرصد في السطور التالية الشائعات التي تداولها الرواد وحقيقتها، لتوضيح حقيقة ما تم نشره من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال رصده لأبرز الكباري والطرق التي لاقت اهتماما واسعا الفترة الماضية، وهي كالآتي:

كوبري الدكتورة سميرة موسى:

أثار كوبري الدكتورة سميرة موسى بالتجمع الخامس، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشرت صورة مفبركة له تبدو أن الكوبري مرتفع ارتفاع بالغ لا يمكن الصعود عليه.

وبتداول الرواد الصور التي ظهرت فيها مبالغة وخطأ فى التصوير من قبل متداوليه فظهر بشكل مبالغ فيه.

ويعتبر محور الدكتورة سميرة موسى من المحاور الجديدة التي يتم تنفيذها بمعدلات تشغيل سريعة وتحقق الربط مع شبكة الطرق والمحاور التي أصبحت تصل إلى جميع أرجاء القاهرة الكبرى.

يصل محور الدكتورة سميرة موسى إلى شارع جمال محمد علي حتى كوبري البطلة فريال أعلى الطريق الدائري ويرتبط المحور بمناطق القاهرة الجديدة ومنها للعاصمة الإدارية، إذ يعتبر المحور نقطة التقاء 4 كباري، أحدهم تم تنفيذه ويحرر الحركة مع محور الشهيد.

والكوبري ليس الأول والأخير في هذا الارتفاع، إذ تم إنجازه وفقا التصميم المقبول الآمن المتعارف محليا وعالميا ومستوفي كافة وسائل الأمان والمعايير الصحيحة، ولم يحدث على الكوبري أي من حوادث.

جدير بالذكر أنه يتم تنفيذ الكباري في مصر على أحدث طراز يتطابق مع المعايير الهندسية الدولية والمحلية، إذ تعمل الدولة على قدم وساق لسرعة إنهاء المشروعات الضخمة في الطرق والنقل.

ويشهد قطاع الطرق والنقل في مصر طفرة غير مسبوقة تنعكس على ترتيب مصر العالمى فى مؤشر جودة الطرق، نظرا لأن قطاع الطرق والنقل البرى لهم إسهام كبير فى دعم مشروعات التنمية المستدامة.

دوران نزلة قليوب:

لم يتكف الحديث عند كوبري الدكتور سميرة موسى، فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصورة لكوبري الدوران للخلف بتقاطع طريق الإسكندرية الزراعي مع الطريق الدائري.

ويعد الكوبري من أهم المشاريع التي جري تنفيذها في الفترة الأخيرة كوبري الدوران للخلف نظرا لأنه لتقاطع طريق الاسكندرية الزراعي مع الطريق الدائري، إذ أنه أحد الكبارى الجديدة كليا بمشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.

كما أن الكوبري بديل لنفق المؤسسة بتقاطع طريق الإسكندرية الزراعي مع الطريق الدائري، إذ تم ردم النفق لتوسعة طريق القاهرة اسكندرية الزراعي، كما تم استحداث الكوبري باتساع 3 حارات مرورية كبديل للنفق القديم الذي كان بعرض حارة مرورية.

ويستهدف الكوبري الجديد انهاء حالة التكدسات المرورية المزمنة بنزلة قليوب، إذ تم تركيب كمر كوبري الدوران للخلف بتقاطع طريق الاسكندرية الزراعي مع الطريق الدائري في وقت سابق.

يشار إلى أن الهيئة العامة للطرق والكباري قد بدأت في أعمال تركيب الكمر الخرساني الخاص بكوبري بديل نفق طريق الإسكندرية الزراعي أعلى الطريق الدائري، وذلك بعد إتمام عملية غلق النفق وتوسعة الطريق الزراعي أسفل كوبري الدائري بقليوب، ضمن أعمال مشروع توسعة وتطوير الطريق الدائري.

كباري الساحل الشمالي:

وتسبب طريق الساحل الشمالي في حالة من الغضب لدى قائدي المركبات، خاصة بعد تداول فيديوهات لهذا الطريق من المواطنين المسافرين عليه بصفة مستمرة، تظهر تكدسات وازدحامات عليه بسبب عيوب الصيانة.

على الفور كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بحل مشكلة الطريق الساحلى الدولي.

وكلف وزير النقل مجموعة من كبار المهندسين بالهيئة بدراسة المشاكل الموجودة بطريق الساحل الشمالي وموافاته بتقرير لحلها في أسرع وقت، إذ قامت بزيارة الطريق والمرور به من بدايته حتى نهايته، مرورا بالكباري الدائرية لوضع تصور لحل المشاكل المتواجدة به.

وطريق الساحل الشمالي هو طريق تم تطوير ورفع كفاءته من الكيلو 101 إلي الكيلو 156 والذى من شأنه إحداث انسيابية مرورية على الطريق.

وشمل تطوير ورفع كفاءة طريق الإسكندرية مطروح الساحلي ليصبح 6 حارات مرورية للطريق الرئيسي و4 حارات للطريق الداعم (طريق الخدمة)، كما شمل التطوير إنشاء 9 كبارى دورانات على شكل (دائرة) لتسهيل حركة السيارات تفاديا إلى اللجوء إلى التقاطعات المباشرة، وكل كوبرى من كبارى الدورانات مزود بـ4 مطالع و4 منازل لخدمة الاتجاهين.

كباري طريق الساحل الشمالي:

وأوضحت وزارة الداخلية في فيديو للتعريف بالطريق فور افتتاحه كيفية السير على كبارى الدورانات حيث قالت إن على قائد السيارة أن يسلك أى اتجاه عبر مطلعين طريقين الداعم أو الرئيسي ليكون أمامه 4 اختيارات هى، منزل الطريق الداعم ، أول منزل الطريق الرئيسي فى ذات الاتجاه، أو منزل الطريق الداعم فى الاتجاه المعاكس، أو منزل الطريق الرئيسي فى الاتجاه المعاكس.

كما دعمت وزارة الداخلية وفق الفيديو الذي نشرته، الطريق بلوحات إرشادية كبيرة لتوجيه المواطنين إلى المطالع والمنازل الصحيحة، فضلا عن تزويد الطريق بمنظومة كاميرات مراقبة ورادارات ثابتة ومتحركة لتحقيق الانضباط المرورى والالتزام بالسرعات المحددة حفاظا على الأرواح.

محور الفريق كامل عامر:

ومن ضمن المحاور التي شهدت جدلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، محور الفريق كامل عامر، والتي اتضح في بعض الصور أنه داخل بلكونات المنازل في الدائري، وهذا بسبب الخطأ وفبركة بعض الصور.

ويمتد محور الفريق كمال عامر، من الطريق الدائرى جنوبا "منطقة المنيب" وحتى محور "تحيا مصر" شمالا، بطول 15 كم، وعرض "33 – 65.5" متر.

ويعد أول محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، وحلقة وصل جديدة تربط بين الجيزة ومحافظة القاهرة من خلال عدد من المداخل، وذلك فى إطار خطة الدولة نحو تحسين شبكة الطرق بمحافظة الجيزة وفتح مسارات جديدة للتنمية فى ظل الجمهورية الجديدة.

ويربط المحور عدة محاور رئيسية ببعضها وهى 26 يوليو وجامعة الدول العربية وصفط اللبن وفيصل والهرم وعدد من الشوارع، كما يربط العديد من الكتل السكنية وهى المنيب، والعمرانية، وبولاق الدكرور، والعجوزة، وأرض اللواء، وإمبابة، والوراق، وأوسيم، وروض الفرج، وهو ما سيسهم بشكل كبير فى تقليل زمن الرحلات، وخفض معدلات التلوث.

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