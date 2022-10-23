4 أيام وينتهي التقديم.. التفاصيل النهائية للحصول على شقة من الإسكان بـ194 ألف جنيه- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من الحجز في شقق سكن لكل المصريين 3، يوم 27 أكتوبر، هو اليوم الأخير أيضًا لسداد جدية الحجز وسحب كراسة الشروط، والتسجيل الإلكتروني.

الشقق المطروحة ضمن مشروع سكن لكل المصريين جاهزة للتسليم الفوري، باستثناء عدد قليل من الشقق سيتم تسليمها بعد 18 شهرا، وهي شقق 90 مترا في كل المدن الجديدة والمحافظات، وهي عبارة عن 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة كاملة التشطيب.

وفي آخر إعلان من صندوق الإسكان الاجتماعي عن عدد المتقدمين، أكد الصندوق أنه تم بيع أكثر من 207 ألف كراسة شروط، وسدد أكثر من 77 ألف مقدمات الحجز، فيما بلغ عدد من سجلوا ورفعوا مستنداتهم على الموقع الإلكتروني 44 ألف.

شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم، سيكون مقدم الحجز 15 ألف جنيه يتم سدادهم في البريد طوال فترة التقديم، لكن الشقق التي سيتم تسليمها بعد 18 شهرا سيكون مقدم 22 ألف جنيه.

وعدلت وزارة الإسكان شروط دخل المتقدمين في الإسكان الاجتماعي لتكون 6000 جنيه للأعزب، و8000 للأسرة بدلا، أما في الإسكان المتوسط وصل الحد الأقصى بدخل الأعزب 13 ألف جنيه، والمتزوج 18 ألف جنيه.

وفقا لكراسة الشروط الخاصة بحجز شقق سكن لكل المصريين، يوجد 3 أسعار لشقق الإسكان الاجتماعي، السعر الأول 194 ألف جنيه والسعر الثاني 207 ألف، أما السعر الثالث بلغ 310 ألف جنيه.

الفارق في أسعار شقق الإسكان الاجتماعي، يرجع إلى موعد تسليم الوحدات وتوقيت تنفيذها، حيث تتواجد الشقق ذات السعر الأقل وهو 194 ألف و207 ألف في مدن ومحافظات الصعيد ووجه بحري، وهذه الوحدات جاهزة للتسليم الفوري وتم تنفيذها في الفترات السابقة وطرحت بنفس السعر أكثر من مرة.

لكن شقق الـ 310 ألف مازالت قيد التنفيذ ووتواجد في منطقتين بمحافظة الجيزة والبحري، لذلك سعرها مرتفع عن الوحدات التي تم تنفيذها قبل ذلك، كما أنه سيتم تسليم هذه الوحدات بعد 18 شهرا.