شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات من مستخلصات "الرمال السوداء".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أهمية "الرمال السوداء"، وما تحتويه من معادن اقتصادية تدخل في الكثير من الصناعات المهمة، من أبرزها: معدن الزركون الذي يستخدم في صناعة السيراميك، والعوازل، والخزف، والأسنان التعويضية، ومعدن الروتيل والألمنيت الذي يستخدم في صناعة الدهانات، كذلك يستخرج من معدن الزركون عنصر الزركونيوم الذي يستخدم في صناعة أغلفة الوقود النووي، وفي العديد من الصناعات النووية والاستراتيجية الأخرى، والجرانيت الذي يستخدم في صناعة فلاتر المياه والصنفرة، والماجنتيت الذي يستخدم في صناعة الحديد الإسفنجي وتغليف أنابيب البترول، بالإضافة إلى معدن المونازيت المشع وهو مصدر إنتاج العناصر الأرضية النادرة المستخدمة في الصناعات عالية التقنية التي تعتمد أغلبها على الإلكترونيات، ومصدر للحصول على اليورانيوم الذي يصلح كوقود نووي.

جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، لمجمع مصانع الرمال السوداء، داعيا القطاع الخاص للمشاركة في هذه الصناعة الواعدة.

ورصدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الصناعات التي يدخل فيها الرمال السوداء:

قوالب الطائرات.

هياكل السيارات والطائرات.

العربات المصفحة والعربات الحربية.

قضبان السكك الحديدية والكثير من الصناعات الثقيلة.

صناعات السيراميك والبلاط والمنظفات.

صناعة المواد الحرارية والمطاطات.

مواد الصنفرة، خاصة صنفرة الحوائط.

الأرضيات عالية التقنية.

صناعة الزجاج والكريستال.

صناعة المعدات الرياضية.

صناعة أدوات التجميل، والدهانات.

صناعة البورسلين، والخزف، وأواني الطهي.