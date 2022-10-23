شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو درويش: إطلاق "المتحدة" مبادرة للتوعية بالمخدرات تسير على المنهج الصحيح للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، يمثل استكمال لأحد الأدوار الاجتماعية والقومية التي نحتاج أن تكون في منهجية الإعلام المصرية، وبالاستمرار والكثافة ستسهم في الحد من القضايا المتعلقة بهدم الشباب المصري.

واعتبر أن مواجهة مثل هذه القضايا، يجعل هناك مسئولية أكبر على الإعلام وهو ما تعمل عليه الشركة المتحدة بصفتها أحد القنوات الرئيسية، التى توصل الفكر والمجهود والحراك الذي يتم على المستوى الشعبي والرسمي، لتقوم في ذلك بالمساهمة في حماية شبابنا من المخدرات، من خلال إطلاق حملة توعوية لشبابنا والحفاظ على ما لدينا من قيم وأخلاقيات.

وتوجه "درويش"، بالشكر إلى الشركة المتحدة على الحملات التوعوية التي تطلقها بصفة مستمرة لمواجهة السلبيات التى انتشرت داخل مجتمعاتنا، مشيرا إلى أن سلسلة المبادرات الأخيرة التي أطلقتها سيكون لهما إثر كبير في التصدى السلبيات والمخاطر التي تواجه المجتمع المصري.