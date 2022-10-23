شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحذير شديد اللهجة: الناتو يقترب من المواجهة العسكرية المباشرة مع روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الناتو يقترب من مستوى خطر ينذر بالمواجهة العسكرية المباشرة مع روسيا، حسب ما قال نائب مدير إدارة عدم الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، كونستانتين فورونتسوف، السبت.

وأضاف المسؤول الروسي الذي كان يتحدث في إطار الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "دول حلف شمال الأطلسي تفضل أن تلتزم الصمت حول ضلوعها في الأزمة الأوكرانية، ولكن، لا يمكنك إخفاء الحقيقة، فهذه الدول تتسابق في تقديم الدعم لنظام كييف، وتواصل إمداده بالأسلحة والذخائر، والمعلومات الاستخباراتية، وتدريب جنوده، وإدارة العمليات القتالية، وبالتالي هم يقتربون من خط الخطر الذي ينذر بالصدام العسكري المباشر مع روسيا"، حسب ما أوردته قناة "روسيا اليوم" نقلا عن وكالة "نوفوستي".

وكشف المسؤول الروسي نقلا عن معلومات لمعهد "كيل" الاقتصادي العالمي، أن إجمالي المساعدات العسكرية الغربية التي تم تقديمها لأوكرانيا وصل إلى ما قيمته "42.3 مليار دولار" نصفها من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح، أن أمريكا تواصل جني المكاسب عبر تسويق سلاحها وبيعه للدول الأوروبية لتقدمه لمساعدة أوكرانيا وتغذية الحرب واستمرار إراقة الدماء، على حد تعبيره.

وبين أن 90% من الإقراض الأمريكي لأوكرانيا، لا تستطيع كييف تحمله، بينما تواصل واشنطن تشغيل مصانع السلاح وبيعه للدول الأوروبية لتخفيف وطأة التضخم وتوفير فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن جزءا كبيرا من الأسلحة التي تقدم كمساعدات لأوكرانيا، تجد طريقها للسوق السوداء وتباع بمبالغ تصل لمليار دولار شهريا.

وختم المسؤول الروسي قوله، إن إمداد أوكرانيا من قبل الدول الأوروبية وحلف الناتو بالسلاح، يجعل هذه الدول متواطئة في العدوان على روسيا، وجرائم الحرب والأعمال الإرهابية التي تمارسها كييف ضد المدنيين منذ 8 سنوات، مشيرا إلى أن جميع المتورطين ستتم محاسبتهم وسينالون العقاب الذي يستحقونه.