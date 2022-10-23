شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بتنسيقية شباب الأحزاب: نقوم بجولات للتعريف بالحوار الوطنى لجميع الفئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت النائبة هيام الطباخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ما يحدث الآن من جولات للتنسيقية هو حراك كبير داخل المجتمع المصرى، لأن نواب التنسيقية لم يقتصروا على فئات أو شرائح أو مجموعات معينة، ونزلنا بجميع الشوارع والميادين للتعريف بالحوار الوطنى.

وأكدت هيام الطباخ، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الحوار الوطنى ليس حدثا عارضا بل هو حدث هام للدولة المصرية، مشيرة إلى أننا نحتاج فى قضية الوعى أن أنشر ما هو الحوار الوطنى وفائدته، وأن نأخذ بعض النقاط التى تساعد على حل الأزمات الموجودة بالمجتمع.

ولفتت إلى أن التنسيقية انطلقت فى محافظة كفر الشيخ وكنا مع مجموعة من الكوادر الشبابية، وداخل قرى حياة كريمة، والذى جعلنا نكتسب قوة الشارع، موضحة أن كل فئة تعاملنا معها عن قرب يتحدثون اتجاه مختلف عن الآخر.