شكرا لقرائتكم خبر عن الأحرار الاشتراكيين: توجيه الرئيس بالرد على تساؤلات الحوار الوطنى تأكيد على الشفافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة في الرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادى، خطوة هامة تؤكد حرص الدولة المصرية على الشفافية وتوضيح التفاصيل أمام الرأي العام، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأضاف "درويش"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني يتشعب لأفرع عديدة منها سد العجز بالموازنة والتضخم وسعر الصرف.

وكانت قد أكدت مصادر أن المؤتمر سيشهد مناقشة الرؤى الاقتصادية التى ستقدمها كافة الأحزاب، ومن بينها أحزاب المعارضة، وقالت إن المؤتمر الذى سيناقش أوضاع الاقتصاد المصرى ومستقبله، بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين، سيتناول كافة الرؤى والمقترحات المقدمة من الأحزاب والقوى السياسية، وأن باب النقاش مفتوح أمام الجميع.