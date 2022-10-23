بالصور- أمطار ورعد وبرق على الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم- حسين فتحى:

شهدت محافظة الفيوم، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، هطول أمطار متوسطة على بعض قرى غرب محافظة الفيوم بمركزى أبشواى ويوسف الصديق.

وكشف بعض مواطنى جنوب الفيوم، أن سكان بعض القرى شاهدوا الرعد والبرق يظهر بالقرب فى سماء قرى تونس وحنا حبيب وقارون وأباظة التابعة لمركز يوسف الصديق وهى المناطق المحصورة بين بحيرة قارون وبحيرات وادى الريان الثلاث.

وذكر المهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أن معدات وأجهزة شفط مياه الأمطار جاهزة لمواجهة أى متغيرات فى حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وأنه هناك فرق تجوب شوارع المدينة خلال الليل تحسبا لسقوط الأمطار على مدينة الفيوم.

وأعلن محافظ الفيوم حالة الطوارئ فى أجهزة المحافظة، لسقوط الأمطار على باقى أنحاء المحافظة، ووجه مسئولى الكهرباء باليقظة التامة لمواجهة آى طارئ قد يحدث بسبب سقوط الأمطار بشكل مفاجئ .