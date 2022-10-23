ولي العهد السعودي يعتذر للرئيس الجزائري عن حضور القمة العربية المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اعتذر خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن عدم حضوره اجتماع القمة العربية في نوفمبر المقبل.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان، نقلته وكالة سبوتنيك الروسية، السبت أن "ولي العهد السعودي أوضح للرئيس تبون أن عدم حضوره القمة العربية الشهر المقبل امتثالا لتوصيات الأطباء بتجنب السفر".

فيما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أجرى اتصالًا هاتفيًا، بالرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث فرص التعاون المشترك بين المملكة والجزائر في مختلف المجالات وسبل تطويرها.