يبدأ عملها بعد انتهاء اليوم الدراسي.. وزير التعليم: سناتر الدروس الخصوصية لن تحل محل المدارس أبدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن سناتر ومراكز الدروس الخصوصية لن تحل محل دور المدرسة في أي وقت من الأوقات، موضحا أن عمل مراكز الدروس الخصوصية سيبدأ بعد انتهاء عمل اليوم الدراسي في المدارس.

وقال "حجازي" في تصريحات خاصة لبرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، اليوم السبت، أنه سيتم انشاء شركة لإدارة السناتر ومراكز الدروس الخصوصية يهدف لتقنين أوضاعها، قائلا: "السناتر لن تحل محل المدرسة أبدا".

يذكر أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أوضح أنه سيتم حوكمة سناتر الدروس الخصوصية للسيطرة عليها والحد منها لصالح أولياء الأمور فعندما نضع حد أقصي للساعة فهذا لصالح الطالب.