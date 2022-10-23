العاصمة الإدارية الأكثر طلبًا.. شركة كورنر ستون تعدل أنظمة السداد نتيجة ارتفاع الأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أشرف بولس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كورنرستون للتنمية العقارية، أن الشركة لجأت إلى تعديل أنظمة السداد في الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع الأسعار، حيث كانت أكثر مدة للسداد 7 سنوات والآن أصبحت 9 سنوات.

وأضاف بولس، لمصراوي، أن الشركة انتهت من بيع 70% من أول مشروع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو مشروع "The Curve" السكني، والذي يتكون من 550 وحدة.

وأكد أن نسبة البناء بالمشروع 18% وهي أقل من المسموح بها وهي 22.5 %، كما يضم المشروع خدمات من مول تجارى ومبنى إدارى ومساحات خضراء ولاند سكيب.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من 40% من المشروع، لافتًا إلى أن حجم استثمارات المشروع مليار و400 مليون جنيه، تم ضخ 700 مليون جنيه حتى الآن وخلال العام المقبل سيتم تنفيذ باقي الخطة الاستثمارية.

وذكر العضو المنتدب لشركة كورنر ستون أن سعر المتر السكني في مشروع " The Curve" بدأ بـ15 ألف جنيه، وحاليا وصل لـ 18 إلى 20 ألف جنيه والسداد على 9 سنوات.

وأوضح بولس، أن العاصمة الإدارية الجديدة هي الوجهة الأكثر طلباً في المعارض الخارجية كونها المشروع الأقوى فى الفترة الحالية، خاصة وأن تنفيذه يتم بمواصفات عالمية سواء في البنية التحتية أو المرافق أو المشروعات الاستثمارية.​